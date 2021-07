Forças estrangeiras deixam base aérea de Bagram e em breve o Afeganistão

Os militares norte-americanos e da NATO deixaram a base aérea de Bagram, a maior do Afeganistão, que foi devolvida ao exército afegão, anunciou esta sexta-feira Cabul, testemunhando a iminente retirada total das forças estrangeiras do país.

"O aeroporto de Bagram foi oficialmente entregue ao Ministério da Defesa. As forças norte-americanas e da coligação retiraram-se completamente da base e a partir de agora as forças armadas afegãs vão proteger a base e usá-la para combater o terrorismo", indicou na rede social Twitter o porta-voz adjunto do Ministério da Defesa afegão, Fawad Aman.

Um responsável da Defesa norte-americano, que não quis ser identificado, confirmou antes que "todas as forças da coligação" tinham abandonado Bagram.