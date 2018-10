Alemanha vai extraditar alegado assassino da jornalista búlgara

O tribunal de Celle, na Baixa Saxónia, indicou que o suspeito não se opôs à extradição que pode ocorrer "nos próximos 10 dias".

Por Lusa | 10:09

O alegado assassino da jornalista búlgara detido na Alemanha, vai ser extraditado "em breve" para a Bulgária, e admitiu ter agredido Viktoria Marinova, disseram esta sexta-feira fontes judiciais alemãs.

O tribunal de Celle, na Baixa Saxónia, indicou que o suspeito não se opôs à extradição que pode ocorrer "nos próximos 10 dias".

Segundo o tribunal, o homem de 20 anos reconheceu que discutiu com a vítima no passado sábado, quando se encontrava sob o efeito de álcool e drogas, tendo admitido que agrediu a jornalista "com um soco na cara".