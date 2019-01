Explosões e tiroteios na capital do Quénia

Ataque em Nairobi foi reivindicado pelo grupo terrorista em Al-Shabab.

Várias explosões e tiros foram ouvidos num complexo que inclui um hotel de luxo em Nairobi, capital do Quénia.

De acordo com a agência Associated Press(AP), as autoridades quenianas estão no local a investigar. O complexo em questão inclui o hotel DusitD2, bancos e escritórios.



O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Al-Shabab - com ligações históricas ao Al-Qaeda -, cujos autores ainda se encontram no interior do hotel.

Testemunhas oculares confirmaram à AP que há carros a arder e que as pessoas estão a ser retiradas do local.

