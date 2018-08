Suspeito terá gritado "Allahu Akbar" dentro da esquadra e estava armado com uma faca.

08:04

Un hombre armado con arma blanca ha accedido esta mañana a la comisaría de Cornellà con el objetivo de atacar a los agentes. El agresor ha sido abatido. Los hechos han sucedido poco antes de las 6 de la mañana — Mossos (@mossos) 20 de agosto de 2018

Investigamos los hechos de esta mañana en Cornellà de Llobregat para determinar las circunstancias exactas y también para determinar la motivación de los mismos — Mossos (@mossos) August 20, 2018

Um homem foi abatido a tiro pela polícia espanhola, pouco antes das seis da manhã desta segunda feira, depois de ameaçar vários agentes com uma arma branca na esquadra de Cornellá de Llobregat em Barcelona.O homem terá gritado "Allahu Akbar" dentro da esquadra e estava armado com uma faca, segundo as autoridades espanholas.O suspeito é de nacionalidade argelina e tem 29 anos, avança a comunicação social espanhola.Em atualização