Homem invade sede da TV Globo no Brasil e ameaça jornalista com faca. Veja as imagens

Um homem todo vestido de preto, empunhando uma faca de cozinha com uma das mãos e na outra uma Bíblia invadiu no final da tarde desta quarta-feira a sede da TV Globo, no bairro Jardim Botânico, zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, e fez uma jornalista refém. Negociadores da Polícia Militar foram chamados e o homem acabou por libertar a refém, a repórter Marina Araújo, e foi preso depois de ter satisfeito o seu único pedido, falar com a jornalista Renata Vasconcelos, que apresenta o "Jornal Nacional", principal telejornal daquela emissora e do Brasil.

O desconhecido invadiu a emissora surpreendendo os seguranças da portaria ao pular a catraca de acesso e correr para o interior do edifício gritando "Globo, lixo!", frase pela qual o presidente Jair Bolsonaro e apoiantes costumam referir-se àquela rede de televisão. Ao chegar ao andar onde funciona a Globo News, canal exclusivo de notícias da emissora, o invasor encontrou a repórter Marina Araújo e fê-la refém, encostando-lhe a faca ao pescoço e exigindo falar com Renata.

Após o pânico inicial e depois de todas as pessoas que estavam naquele andar terem sido resguardadas em outras divisões da emissora, Renata Vasconcelos, que faz aniversário esta quarta-feira, satisfez o desejo do homem e foi ter com ele. Não foi divulgado inicialmente o que a jornalista e o invasor conversaram, ou se ele queria apenas vê-la, mas daí a pouco o homem largou a faca e foi preso.

Informações colhidas pela imprensa em estabelecimentos vizinhos à TV Globo revelam que o desconhecido antes de invadir a emissora andou de loja em loja a pedir uma faca emprestada mas que todos os comerciantes recusaram. Num snackbar ali perto, ele chegou a apanhar uma faca mas um funcionário tirou-lha da mão, mas é provável que o homem tenha conseguido furtar outra sem ninguém ver.