Polícia alemã faz escavações e usa cães-pisteiros junto à casa do suspeito de rapto de Maddie McCann

A polícia alemã está esta terça-feira a realizar escavações no jardim de um lote em Hannover, Alemanha, junto à casa do suspeito alemão de 43 anos do rapto de Maddie McCann, Christian Brueckner. Além de uma retroescavadora, as autoridades estão também a recorrer a cães-pisteiros.

A notícia é avançada pelo jornal de Hannover, HAZ, que indica que as buscas estão a ser efetuadas numa zona longe da vista do público e que está vedada pelas autoridades. Ao que o Correio da Manhã apurou, a polícia procura objetos ligados ao desaparecimento da menina britânica.



As buscas são levadas a cabo pelo Ministério Público e polícia federal e o MP em Braunschweig já revelou que as diligências estão ligadas ao desaparecimento de Maddie MacCann, que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, há 13 anos.



Recorde-se que no início de junho, foi anunciado que o Ministério Público de Braunschweig, na Alemanha, estava a investigar Christian Brueckner por suspeita de ter matado a menina britânica Madeleine McCan.



Brueckner é um pedófilo reincidente atualmente preso em Kiel, no norte da Alemanha. Na altura do desaparecimento de Maddie morava a alguns quilómetros do hotel de onde a criança britânica desapareceu.



Brueckner é suspeito do homicídio da menina (as autoridades alemãs acreditam na tese de homicídio, já as britânicas investigam um o desaparecimento), que na altura estava em férias com os pais e outros dois irmãos em Portugal. Os investigadores descobriram, de acordo com a comunicação social alemã, fatos de banho infantis na autocaravana do suspeito. Segundo os media alemães, os investigadores também terão encontrado 'pens' USB com milhares de imagens pedófilas, algumas das quais mostram o suspeito, escondido no local onde havia enterrado o seu cão.



O suspeito já fez um pedido de libertação que não será aceite, de acordo com a Procuradoria.



A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.



