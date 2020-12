A União Europeia e o Reino Unido chegaram quinta-feira a um acordo comercial pós-Brexit, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas."Chegámos finalmente a um acordo. Foi um longo caminho, mas temos um bom acordo, que é justo e equilibrado", anunciou Von der Leyen numa conferência de imprensa com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, na sede do executivo comunitário.Ursula von der Leyen lembrou que o Reino Unido e a UE são "aliados de longa data", sublinhando que "é altura de deixar o Brexit para trás, o nosso futuro é feito na Europa"."Hoje é um dia de alivio mas tambem de alguma tristeza", afirmou Michel Barnier.O anúncio do acordo chegou mesmo a estar previsto para hoje de manhã, com a indicação de que cerca das 08:00 de Bruxelas poderiam ter lugar conferências de imprensa da presidente da Comissão Europeia, em Bruxelas, e do primeiro-ministro britânico, em Londres, mas surgiram "dificuldades de última hora" relacionadas com o dossiê das pescas, como admitiu publicamente o chefe da diplomacia irlandesa.O ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Simon Coveney, confirmou que estava prevista uma conferência de imprensa do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, hoje de manhã, o que ainda não aconteceu, já que "aparentemente surgiram dificuldades de última hora" relacionadas com as pescas, um dos três 'dossiês' que fizeram arrastar as negociações ao longo de meses, em conjunto com as questões da concorrência e da resolução de litígios, estas já ultrapassadas.