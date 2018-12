Tiroteio em mercado de Natal faz um morto e seis feridos no centro de Estrasburgo

Polícia de intervenção está a encarar a ocorrência como um possível atentado. Atirador está em fuga.

19:28

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas esta terça-feira após um tiroteio no centro de Estrasburgo, em França, de acordo com informações dos bombeiros locais à agência Reuters.



De acordo com os meios de comunicação franceses, o tiroteio terá ocorrido perto de um mercado de Natal, na praça Kléber - uma das praças centrais da cidade - cerca das 20h00 locais, 19h00 em Portugal continental. Após se ouvirem os disparos, as pessoas que se encontravam nas ruas começaram a correr, entre gritos, à procura de um lugar seguro.



O Ministério do Interior descreveu o incidente como um "grave ataque à segurança" e alertou a população para ficar dentro de casa.

Segundo relatos no local, trata-se de um atirador isolado. Várias testemunhas afirmam ainda que decorre uma troca de tiros entre a polícia e o atirador.



A polícia de intervenção está no local e encara a ocorrência como um possível ataque terrorista. As autoridades evacuaram o local e pediu que as pessoas se escondessem dentro de bares, restaurantes e lojas e que se afastem das ruas.



A Câmara Municipal da região pede calma à população.

O presidente da Câmara local, Roland Ries, afirma ao jornal Le Figaro, que o atirador se encontra em fuga.



A praça onde se deu o tiroteio é bastante frequentada por turistas. As autoridades pedem que não se espalhem rumores nas redes sociais.



Em atualização