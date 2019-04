Pináculo da Catedral de Notre-Dame caiu. Símbolo de Paris está a arder

O monumento estava a ser sujeito a obras, com algumas seções com andaimes.

18:14

Um violento incêndio está a consumir a catedral de Notre-Dame em Paris, França, esta segunda-feira. De acordo com os bombeiros da capital francesa, a situação poderá estar "potencialmente ligada" aos trabalhos de reabilitação do edifício.O pináculo emblemático do monumento caiu em consequência do incêndio.O incêndio atinge a torre mais alta da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa. Para já não há registo de vítimas.Muitas imagens e vídeos de uma nuvem de fumo foram publicadas nas redes sociais. Segundo os bombeiros citados pela comunicação social local, o incêndio ocorreu no sótão da catedral.Uma grande operação de combate ao fogo encontra-se em curso. De acordo com o porta-voz da catedral Notre-Dame, o alerta de incêndio foi ativado por volta das 16h50 locais, 17h50 em Lisboa.A catedral, que remonta ao século XII e é famosa pelo romance clássico de Victor Hugo, O Corcunda de Notre-Dame, atrai milhões de turistas todos os anos.

O monumento estava a ser sujeito a obras, com algumas seções com andaimes. As estátuas de bronze foram removidas na semana passada para obras.





