Campanha eleitoral de Macron suspensa após incêndio na catedral de Notre-Dame

Nous vivons un moment de tristesse profonde.

La liste Renaissance se joint naturellement à ce moment d'union nationale. Nous suspendons la campagne jusqu'à nouvel ordre. #NotreDame — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) April 16, 2019

A campanha eleitoral europeia do presidente francês, Emmanuel Macron, foi suspensa por causa do incêndio que deflagrou esta segunda-feira na catedral de Notre-Dame, disse a política francesa Nathalie Loiseau, que lidera a campanha."Estamos todos a passar por um momento de extrema tristeza. A lista 'Renaissance' é compreensivelmente parte deste momento de união nacional. Por isso, suspendemos a campanha até novo aviso", escreveu Loiseau em sua conta no Twitter.O partido de Macron, o LREM, colocou candidatos para as eleições da União Europeia numa lista chamada "Renascimento".