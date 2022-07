Alerta ligado para violência nas Presidenciais do Brasil

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, Edson Fachin, avisou que as Presidenciais brasileiras de outubro poderão causar uma explosão de violência ainda mais grave do que a invasão do Congresso dos EUA pelos apoiantes de Donald Trump em janeiro do ano passado. O preocupante alerta foi feito durante uma visita a Washington.









“Nós [no Brasil] poderemos ter um episódio ainda mais grave do que aquilo que aconteceu aqui no Capitólio a 6 de janeiro de 2021”, avisou Fachin, garantindo em seguida: “A primeira condição para evitar esses atos violentos é que a justiça eleitoral cumpra a sua missão, e nós iremos cumprir. O judiciário brasileiro não vai se vergar seja a quem for”, frisou o presidente da justiça eleitoral no Wilson Center, onde falou sobre as eleições Presidenciais de 2 de outubro no Brasil.

Fachin não citou nomes, mas estava claramente a referir-se às ameaças do Presidente Jair Bolsonaro, que tem repetidamente acusado o Supremo Tribunal Eleitoral de estar a preparar uma grande fraude eleitoral para eleger o ex-Presidente Lula da Silva, que lidera as sondagens. Bolsonaro tem repetido ameaças de reagir com violência, inclusive dando um golpe de Estado, se for derrotado, enquanto o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, tem pressionado para sejam os militares a tutelar a eleição.