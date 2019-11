Álibi de Jair Bolsonaro posto em causa no homicídio de Marielle Franco

Um dia depois de magistradas do Ministério Público do Rio de Janeiro terem apresentado uma perícia que ilibava o presidente Jair Bolsonaro da acusação de ligação aos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista, Anderson Gomes, essa prova técnica foi esta sexta-feira posta em causa.Especialistas questionaram a credibilidade da perícia e o site The Intercept Brasil revelou que uma das magistradas fez campanha para Bolsonaro.Registos do Ministério Público mostram que as gravações, referentes ao dia dos crimes, 14 de março de 2018, foram entregues aos peritos para análise apenas na quinta-feira, duas horas antes da entrevista em que as magistradas ilibaram o presidente.As gravações mostram as ligações feitas da portaria do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, onde eram vizinhos Bolsonaro e o acusado de matar a vereadora, Ronnie Lessa, e desmentem a acusação de um porteiro de que foi o presidente a autorizar a entrada do outro acusado, Élcio Queiroz, pouco antes dos brutais assassínios.O The Intercept, por seu turno, reproduziu fotos e mensagens de redes sociais de uma das magistradas, Carmen Eliza Carvalho, em que usa t-shirts com a foto de Bolsonaro e o exalta.Carmen surge ainda abraçada a um aliado do presidente que partiu uma placa de rua com o nome de Marielle.