Un grupo de amigas de La Plata (Argentina) alquiló una grúa para ver, aunque sea de lejos, a Gabriela, su amiga desde hace 12 años, que lucha contra el cáncer en el Fleming.

Várias mulheres juntaram-se e alugaram uma grua para visitar uma amiga que estava internada com cancro há mais de dois meses num hospital de La Plata, na Argentina, num gesto único de amizade.A pandemia do novo coronavírus restringiu muito as visitas nos hospitais mas nem isso travou este grupo de amigas. As imagens emotivas do momento foram divulgadas nas redes sociais e já contam com milhares de visualizações.