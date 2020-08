O aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo, recebeu esta quarta-feira um alerta que indicava que teriam sido instaladas bombas em três aviões.De acordo com a agência de notícias RIA Novosti, mais de 30 voos foram atrasados ou cancelados naquele aeroporto.Foram ainda reportados outros dois casos no mesmo dia.O primeiro ocorreu o aeroporto de Khabarovsk, no leste do país, com um aviso de bomba recebido através do email.O segundo foi reportado no aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo.