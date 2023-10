O Museu do Louvre, em Paris, encerrou no sábado ao final da manhã por questões de segurança depois de ter recebido uma mensagem com ameaças de bomba.



“O Louvre recebeu uma mensagem escrita afirmando que havia um risco para o museu e para os seus visitantes”, disse uma porta-voz do museu. Nas redes sociais foram partilhadas imagens em que se veem os visitantes a deixar o museu, numa operação de evacuação.









