Ameaças de morte e desilusão: a história secreta por detrás do hit "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey

É das músicas de Natal mais tocadas das últimas duas décadas e é comum trazer aquela nostalgia natalícia que o mês de dezembro traz, porém, a origem de um dos maiores hits de sempre de Mariah Carey não é assim tão feliz.A música "All I Want For Christmas Is You", lançada em 1994 esconde uma história de amargura que inclui divórcio, ameaças de morte e desilusão.Mariah Carey escreveu e produziu esta música em conjunto com Walter Afanasieff para o seu quarto álbum da carreira e primeiro dedicado à época festiva. No entanto, o crédito nunca foi partilhado com Walter que assume não ter voltado a falar com a cantora há mais de 20 anos.O produtor musical assume que o sucesso de "All I Want For Christmas Is You" foi agridoce. Em 2019, o produtor musical de 62 anos dizia à revista Variety que ter de referir, todos os anos, ser o co-escritor do sucesso não é fácil e que isso afetou a sua reputação."Muitas pessoas não acreditam que sou o co-escritor da música. A Mariah tem sido maravilhosa, positiva e uma força da natureza, mas não partilha o crédito que me é devido", afirmava.Walter acusa ainda Mariah de mentir quando afirma que escreveu sozinha, em criança, a música de Natal que tanto sucesso lhe deu."Ela não me liga. Continua a negar a existência de um co-escritor. Então, desde o primeiro dia que sou atacado a torto e a direito, ridicularizado e agredido pela Internet e redes sociais", revela. Walter explica ainda que ele e a sua mulher chegaram a receber ameaças de morte de fãs por afirmarem que a música não era só de Mariah.A relação profissional de Walter e da cantora americana chegou ao fim quando esta se divorciou de Tommy Mottola em 1998. Walter tinha um contrato de exclusividade e obrigações com a Sony Music na época, da qual Tommy era presidente e CEO.