Angola com 98 novos casos de Covid-19 e três mortos

Angola registou, nas últimas 24 horas, mais 98 casos de covid-19, três óbitos e 23 pessoas recuperadas, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Nacional de Saúde Pública.

Os casos foram notificados no Moxico (35), Huíla (21), Luanda (18), Cunene (18), Benguela (2), Zaire (2), Lunda Sul (1), Namibe (1), com idades entre 5 meses e 93 anos, dos quais 49 do sexo masculino e 49 feminino.

Quanto aos três mortos (dois homens e uma mulher com idades entre 52 e 91 anos), foram reportados na Huíla (2) e no Cunene (1), enquanto 23 pessoas recuperaram da doença.

Os laboratórios processaram 2.781 amostras por RT-PCR neste período e o cumulativo aponta para 776.813 amostras processadas, com uma taxa de positividade de 5,3%.

Com a atualização de hoje, Angola passa a somar 40.805 casos, dos quais 957 óbitos, 34.755 recuperados e 5.093 ativos (incluindo oito críticos e sete graves). Estão internados 81 doentes e 106 pessoas encontram-se em quarentena institucional.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.086.242 mortos em todo o mundo, entre mais de 189,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.