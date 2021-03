Angola regista 22 infetados com Covid-19 e um morto nas últimas 24 horas

Angola registou, nas últimas 24 horas, 22 novas infeções, uma morte e dez recuperados, informou hoje o secretário de Estado angolano para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Segundo o governante angolano, os casos foram registados nas províncias de Luanda, com sete casos, e Benguela, com dois casos, com idades que variam dos dois aos 75 anos, 13 homens e nove mulheres.

Franco Mufinda sublinhou que a morte registou-se em Benguela, um homem de 62 anos.

Os dados sublinham que foram recuperadas dez pessoas, das quais sete em Benguela e três em Luanda, com idades entre 18 e 66 anos.

"Temos por agora, um total de 21.108 casos, dos quais 19.657 recuperados, 515 óbitos e 936 ativos", referiu o governante angolano, frisando que, dos casos ativos, três são críticos, oito graves, 35 moderados, 17 ligeiros e 873 assintomáticos.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 485 amostras, com 22 positivas, dando uma taxa diária de positividade de 4.5%, enquanto o cumulativo aponta para 403.426 amostras processadas até à data, das quais 21.108 positivas, com uma taxa cumulativa de positividade de 5.2%.

Neste momento, encontram-se em internamento 63 pessoas, 41 a serem seguidas em quarentena institucional e 1.396 sob vigilância epidemiológica.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.