Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Animais morrem à fome em zoo da Venezuela

Pumas esqueléticos chamam a atenção para a crise que se vive naquele país.

01:00

A crise que se vive na Venezuela começou a afetar os jardins zoológicos. Num deles, vários animais em vias de extinção chamaram a atenção de quem visitava pela extrema magreza que apresentavam.



Entre os animais mais afetados pela escassez de comida estão dois pumas, onde se podem ver perfeitamente todas as costelas e que aparentam estar num estado de subnutrição mais grave.



Para piorar o cenário, estes animais chegaram ao zoo já malnutridos, depois de terem sido mantidos como animais de estimação. Com a crise, o quadro de subnutrição piorou e é "como se tivesse encolhido", dizem os trabalhadores do jardim zoológico.



Para colmatar a falta de alimentos e impedir que os animais morressem à fome, a direção do zoo passou a permitir a caça de iguanas, que abundam no habitat destes animais.



No entanto, há outro fator que preocupa este jardim zoológico: vários animais têm sido roubados, muito provavelmente pela sua carne, um cenário que se agrava com a cada vez maior falta de alimentos e remédios naquele país da América Latina.