Antes e depois: Veja as imagens que mostram a destruição causada pelas explosões em Beirute

Duas violentas explosões provocadas por várias toneladas de nitrato de amónio devastaram por completo Beirute, a capital do Líbano. Mais de 100 pessoas morreram e pelo menos 4 mil ficaram feridas na sequência do incidente.



As explosões provocaram estragos ao longo de um raio de vários quilómetros. Veja as imagens do antes e depois: