Harvey Weinstein infetado com coronavírus

O antigo produtor de cinema Harvey Weinstein, que está a cumprir pena de prisão por agressão sexual e violação, está infetado com o novo coronavírus. Segundo a Reuters, a informação foi avançada pelo líder do sindicato dos guardas prisionais de Nova Iorque.Weinstein tem 68 anos e foi colocado em isolamento no estabelecimento prisional de Wende, afirmou Michael Powers.O teste deu positivo na manhã deste domingo, dia 22, e segundo Powers, cria preocupações para os guardas prisionais, que não têm equipamento de proteção adequado. Vários funcionários já foram colocados sob quarentena.Weinstein chegou à prisão de Wende na quarta-feira, dia 18, vindo da cadeia da ilha de Rikers, em Nova Iorque.Foi condenado a 23 anos de prisão a 11 de março. Depois de ouvir a sentença, Weinstein esteve no hospital de Bellevue devido a problemas cardíacos. Também sofre de diabetes e é hipertenso.Imran Ansari, advogado de Weinstein, afirmou na noite de domingo que a sua equipa não tinha sido informada do diagnóstico. "Dado o estado de saúde do senhor Weinstein, claro que estamos preocupados, se este é o caso, e estamos a monitorizar a situação", frisou à Reuters.Outros dois reclusos de Wende estão infetados com o novo coronavírus.Weinstein foi acusado por mais de 100 mulheres de má conduta sexual.