António Guterres afirma que mundo está "em grave risco de ausência de lei"

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) afirmou esta quinta-feira que o mundo está em "grave risco de ausência de lei", desde o desenvolvimento de armas nucleares ao uso ilegal da força, dando como exemplo a invasão russa da Ucrânia.

Num debate de nível ministerial convocado pelo Japão no Conselho de Segurança da ONU, sobre o tema "Estado de Direito entre as Nações", Guterres destacou a importância do Estado de Direito para as missões de Paz no mundo e classificou-o como a primeira linha de defesa contra crimes de atrocidades, incluindo genocídio.

Contudo, para Guterres, a conjuntura internacional mostra que ainda há muito caminho para percorrer.