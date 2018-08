Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apagão deixa sem luz metade da região metropolitana de Atenas

Dezenas de pessoas ficaram presas no metro e em elevadores.

Por Lusa | 15:44

Um apagão deixou sem luz, durante várias horas, quase metade da região metropolitana de Atenas, com cortes de eletricidade em todo o centro da capital e dezenas de pessoas presas no metro e em elevadores.



O corte de energia elétrica aconteceu às 14h12, hora local (12h12 em Lisboa), na sequência da explosão de um transformador, devido ao sobreaquecimento num centro de alta tensão de Atenas, de acordo com um comunicado da Operadora Independente de Transmissão de Eletricidade.



Toda a parte oriental da região ficou sem luz, assim como o centro de Atenas e o porto do Pireu.



Os semáforos das ruas da capital deixaram de funcionar, o que provocou engarrafamentos significativos, apesar de o volume de tráfico ser menor devido às ferias de verão.



Os bombeiros receberam mais de uma centena de chamadas para resgatar pessoas presas em elevadores.



O apagão afetou uma das três linhas de metro em todo o seu trajeto, deixando carruagens presas em túneis ou parados em estações.



A partir das 15h00, hora local (13h00 horas em Lisboa), a circulação começou a restabelecer-se em vários trechos da linha, segundo disse à agência EFE um porta-voz da companhia do metro.



O corte de eletricidade não afetou o funcionamento do aeroporto internacional de Atenas, confirmou um porta-voz da companhia gestora do aeroporto.



Depois de duas horas, a eletricidade começou a voltar também no resto das áreas afetadas e espera-se que nas próximas horas volte à normalidade.