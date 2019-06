Apagão gigante deixa milhões sem luz na Argentina e países vizinhos

Um apagão massivo e inédito deixou este domingo às escuras durante várias horas todo o território da Argentina e do Uruguai e partes do Paraguai e do Chile, afetando mais de 50 milhões de pessoas. As causas do corte de energia não eram conhecidas.O corte no abastecimento de energia ocorreu às 07h07 da manhã (11h07 em Lisboa) e foi, aparentemente, causado pelo colapso do Sistema Argentino de Interconexão por razões ainda desconhecidas.O apagão causou o caos nas regiões afetadas, principalmente nas grandes cidades como Buenos Aires, com os comboios e o metro paralisados e grande confusão no trânsito devido à falta de semáforos. Havia ainda relatos de cortes no abastecimento de água em várias regiões e algumas províncias argentinas que este domingo realizavam eleições locais foram obrigadas a adiar a abertura das urnas.Não foram imediatamente reportados os efeitos nos hospitais e outras instalações cruciais, mas muitos destes edifícios possuem geradores próprios, o que terá ajudado a mitigar as consequências do apagão.Ao final da tarde deste domingo as autoridades argentinas já tinham conseguido restabelecer o fornecimento de energia a cerca de 75 mil pessoas na região de Buenos Aires, mas a situação deveria levar ainda "algumas horas" a regressar à normalidade.