Apaixonado pelas bonecas Bratz e conhecido da polícia. Quem é o sequestrador de Cleo Smith?

Terry Kelly, de 36 anos, é suspeito de ter sequestrado Cleo Smith, a menina de quatro anos que estava desaparecida na Austrália.









Terry Kelly já era conhecido das autoridades e é obcecado por bonecas Bratz, segundo avança o Daily Mail. O homem surge em fotografias com as bonecas e refere ter "amor" pelas mesmas.



A polícia recusou comentar se Cleo foi atraída pelos brinquedos do sequestrador.



O homem foi transportado ao hospital esta quarta-feira depois de se ter ferido na cadeia. As autoridades informaram, avança a CNN, que os ferimentos do suspeito são considerados ligeiros e o homem não se encontra "em risco de vida".









O detetive Rod Wilde mencionou ainda que o homem se encontra a cooperar com as autoridades e que deverá ser levado a tribunal esta quinta-feira, na Austrália.



A polícia recusa-se a dizer que acusações o suspeito enfrentará, mas disse acreditar que o homem agiu sozinho e "espontaneamente".

Cleo Smith foi encontrada na madrugada de quarta-feira numa casa trancada em Carnarvon, na Austrália, perto do acampamento onde tinha sido sequestrada há três semanas.