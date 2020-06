Aparece sem cabelo, de cadeira de rodas ou com uma perna biónica: O mundo da Barbie está a mudar

Já o ano passado tinha sido lançada uma Barbie com uma perna biónica e outra em cadeira de rodas. Com a ajuda de um dermatologista, foi também criada uma Barbie com vitiligo. Ao 'seu lado' e sujeito a todas essas mudanças está também o Ken.

A Barbie está cada vez mais real. Com 61 anos de existência, a boneca mais famosa do mundo tem reinventado a sua imagem tradicional abandonando definitivamente a ideia de que terá sempre pernas longas e cabelos loiros.A Mattel, empresa norte-americana que desenvolve a boneca, tem dado novos passos para diversificar a oferta e em janeiro anunciou o lançamento de novas seis 'Barbies'.Nesta nova coleção (que pertence à linha Fashionista) que já está à venda em Portugal é possível encontrar bonecas com vários tipos de corpos, ora mais baixas e mais 'gordinhas', ora altas. De acordo com o site há mais de 176 novas bonecas, nove tipos de corpos diferentes, 35 tons de pele e 94 penteados por forma a que a boneca se consiga aproximar o máximo possível a cada uma das crianças que com ela brinquem e com as diferentes realidades de cada um.