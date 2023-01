Manifestantes bolsonaristas furam barreira policial e entram no Palácio do Planalto

Centenas de apoiantes do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram, este domingo, a sede do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto numa manifestação em que pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O grupo, que defende teses golpistas, ultrapassou uma barreira policial e subiu a rampa que dá acesso à cobertura dos prédios da Câmara dos Deputados e do Senado.





A polícia usou gás lacrimogéneo para tentar dispersar os manifestantes, que entraram no edifício do Congresso.

A invasão começou depois de apoiantes radicais do líder da extrema-direita derrotado nas eleições terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Apesar de a polícia federal ter colocado barreiras de proteção, os apoiantes de Bolsonaro avançaram e furaram o cerco policial. Há imagens dos invasores dentro do salão verde do Congresso.

Centenas de militantes radicais fiéis de Bolsonaro estão acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, desde o dia seguinte às eleições de 30 de outubro, nas quais Lula derrotou Bolsonaro.



O presidente do Brasil, Lula da Silva, está em viagem oficial ao estado de São Paulo.

Deus salve o Brasil pic.twitter.com/r0q9DQM1oX — Vamberto Queiroz (@VambertoQueiroz) January 8, 2023

??CONGRESSO NACIONAL: Bolsonaristas golpistas agrediram policiais, derrubaram barreiras e subiram a rampa do congresso Nacional.



? O que este povo merece? pic.twitter.com/abhmbfIBtH — BINHOSAMPA©? (@Binhosampas) January 8, 2023

Senado Federal é invadido por manifestantes bolsonaristas. É muita gente pessoal. Com certezas haverá muitos feridos para reprimir todo esse povo. pic.twitter.com/lx0QIukVN3 — Ricardo Antunes (@blogricaantunes) January 8, 2023

Após Congresso, bolsonaristas golpistas invadem o Palácio do Planalto

O bloqueio no entorno do palácio já foi furado. Os criminosos tentam agora entrar no prédiohttps://t.co/M9cDDtOENJ pic.twitter.com/KagE0ulO0j — tiberio (@tiberioalloggio) January 8, 2023