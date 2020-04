Aprovação ao trabalho do ministro da saúde do Brasil face ao coronavírus é mais do dobro da de Bolsonaro

A aprovação dos brasileiros ao trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defensor do isolamento social contra o avanço do coronavírus, é mais do dobro do que a atribuída ao presidente Jair Bolsonaro, que é contrário às medidas restritivas. Essa diferença foi visível na sondagem Datafolha divulgada esta sexta-feira sobre o que pensam os brasileiros da atuação de Mandetta e de Bolsonaro para enfrentarem a pandemia.

De acordo com o Datafolha, 76% dos brasileiros consideram "boa ou ótima" a atuação do ministro da Saúde, várias vezes atacado por Bolsonaro e ameaçado de demissão por se recusar a orientar os cidadãos a violarem as regras de isolamento adotadas por governadores de vários estados e autarcas de diversas cidades. Já a aprovação de Bolsonaro face à gravidade da pandemia de coronavírus, que ele continua a negar e diz ser uma invenção da imprensa ou uma "gripezinha", ficou em menos da metade da do seu ministro, 33%.

Da mesma forma, o número de pessoas que consideravam como "ruim ou péssima" a resposta de Mandetta ao coronavírus na avaliação anterior, divulgada a 23 de março, caiu de 12% para 4% esta sexta. Já o percentual dos brasileiros que consideram a atuação de Jair Bolsonaro "ruim ou péssima" cresceu de 33% para 39% esta sexta-feira.

Os governadores de estado, outro alvo dos ataques de Jair Bolsonaro em entrevistas e nas redes sociais, também tiveram as suas atuações avaliadas positivamente. Na média geral dos governadores dos 27 estados do Brasil, quer os que decretaram quarentena, como os de São Paulo e Rio de Janeiro, quer os que apenas adotaram medidas menos restritivas, foi de 58%, menos do que a avaliação do ministro Luiz Henrique Mandetta mas bem mais do que a de Bolsonaro, cada vez mais isolado dentro e fora do Brasil ao negar a gravidade da pandemia, que até esta sexta-feira infetou mais de 8200 brasileiros e matou cerca de 350.