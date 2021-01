"Arrastados por este tsunami": A reportagem da CNN sobre a Covid-19 junto dos médicos portugueses

Com o aumento de infeções e um número crescente de mortes desde o início do ano, Portugal é agora o país do mundo com as taxas de infeção e mortalidade mais altas por milhão de habitantes e a notícia já corre o mundo. Esta sexta-feira, a CNN, uma das maiores cadeias televisivas do mundo, publicou uma reportagem onde revela algumas declarações de especialistas portugueses, que relatam a realidade vivida nos hospitais do país.



"Estão todos sobrecarregados e o Hospital de Cascais não é exceção". Foi assim que o diretor do Hospital de Cascais, Nuno Côrte-Real, projetou o cenário que Portugal assiste nas últimas semanas devido à evolução da Covid-19. "Estamos a atingir um limite (se é que ainda não atingimos) e o que vemos é que os serviços de saúde estão a ser arrastados por este tsunami", continuou o especialista, em entrevista à CNN.



"Estamos a lidar com um grau de sofrimento com o qual nunca nos deparámos e é um processo longo", começou por explicar Gustavo Carona, médico da linha da frente da Unidade dos Cuidados Intensivos no Hospital Pedro Híspano, em Matosinhos.