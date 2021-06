Conhecido pelos seus iconográficos anéis, outra imagem de marca distingue Saturno de todos os outros planetas do sistema solar: as suas luas.“É um planeta com imensas luas, o que o torna quase como se fosse um sistema solar em miniatura”, explicou ao CM Pedro Machado, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa....