Assassino de golfista espanhola prometeu "matar e violar uma mulher"

Celia Barquín foi atacada por um sem abrigo num campo de golfe dos EUA. Lutou com o agressor.

Collin Daniel Richards, um sem abrigo de 22 anos - a mesma idade da vítima - que vivia a seu lado num acampamento.



Com a ajuda de um cão pisteiro, que perseguia o cheiro de Celia, o suspeito foi rapidamente localizado, perto do tal acampamento. Ao ser abordado, Collin tentou esconder uma grande ferida que tinha na mão esquerda, mas também tinha várias escoriações no rosto. O que demonstra que Celia lutou pela vida quando foi atacada.



Collin começou por dizer à polícia que tinha passado o dia com um outro homem que vive perto do campo de golfe. Ao ser interrogado, este confirmou que o jovem tinha estado em sua casa, mas o seu testemunho só confirmou as suspeitas: contou à polícia que Collin apareceu em sua casa com as roupas e o corpo cheios de sangue. Estava muito perturbado, tomou banho, lavou a roupa e saiu.



O agressor apanhou boleia para ir par ao acampamento onde vivia. Ao aperceber-se da presença policial, pediu que o deixassem noutro sítio, Mas foi avistado por um polícia pouco depois e ficou detido. Não terá confessado o crime, mas todas as provas apontam contra ele. A polícia encontrou a mochila onde tinha a roupa que usou no dia do ataque, ainda com vestígios do sangue de Celia. A faca que terá usado no crime também foi recuperada.



Ouvido por um juiz esta terça-feira, o suspeito ficou em prisão preventiva, com uma fiança de 5 milhões de dólares (4,3 milhões de euros). O homem que vivia a seu lado numa tenda conta à polícia que o ouviu-o dizer que tinha "uma vontade urgente de matar e violar uma mulher", dias antes do crime.



As autoridades acreditam que Celia Barquín foi uma vítima escolhida aleatoriamente. Estava no local errado à hora errada, quando Collin decidiu matar. Celia, de nacionalidade espanhola, estudava na Universidade de Iowa com uma bolsa de atleta. Era considerada uma das grandes esperanças do golfe mundial



Criminoso com cadastro

A ABC revela que Collin Richards tem cadastro por vários crimes. Deu-se como culpado de delitos como violência doméstica (contra uma ex-namorada), assaltos, roubos e embriaguez pública.



Em setembro de 2017, foi preso depois de arrombar a porta da casa dos avós. Defendeu se dizendo que tinha lá ido buscar os seus pertences depois de os avós o terem posto na rua, tal como os pais já o haviam feito. Vivia na rua há cerca de um ano.





Enfrenta agora a acusação de homicídio em primeiro grau e deverá ser ouvido em tribunal a 28 de setembro.



