Astronautas amadores a caminho do espaço. Veja o lançamento da missão Inspiration4 da SpaceX

A primeira missão espacial inteiramente formada por astronautas amadores parte esta quinta-feira de madrugada, pelas 01h06, para o espaço a bordo de uma cápsula Dragon Crew da SpaceX, a empresa espacial privada fundada pelo patrão da Tesla, Elon Musk.Trata-se de uma missão histórica, uma vez que se trata do primeiro voo espacial que não conta com nenhum astronauta profissional a bordo. A missão é liderada pelo milionário Jared Isaacman, fundador e CEO da plataforma de pagamentos Shift4 Payments, que terá desembolsado 200 milhões de dólares (cerca de 170 milhões de euros) para financiar o voo. Com ele seguem viagem a médica Hayley Arceneaux, sobrevivente de um cancro infantil, a geóloga e comunicadora Sian Proctor e o engenheiro aeroespacial Chris Sembroski. Todos receberam um treino intensivo durante cinco meses, muito embora os sistemas da cápsula sejam automáticos ou controlados remotamente a partir da Terra.Ao contrário das recentes viagens turísticas da Virgin Galactic e da Blue Origin, que atingiram altitudes suborbitais e duraram poucos minutos, a missão da SpaceX vai estar em órbita durante três dias. Além de admirarem a vista através da nova cúpula de observação da cápsula, os tripulantes vão realizar várias experiências médicas durante a missão.