Atinge amigo na cabeça ao brincar com arma em direto no Facebook

Pai de dois filhos está internado em estado crítico.

10:12

Um homem norte-americano foi atingido a tiro na cabeça por uma amiga que estava a mostrar-se a brincar com uma arma numa transmissão em direto no Facebook. As imagens do momento, que depressa se tornaram virais mostram o momento em que Cassandra Damper dispara a arma acidentalmente e atinge Devyn Holmes, que está internado em estado crítico no hospital.

Tudo aconteceu este domingo, pelas 2h30. Cassandra seguia com dois amigos no carro e pararam num posto de combustível em Houston, no estado norte-americano do Texas. Cassandra resolveu fazer uma transmissão em direto no Facebook enquanto falava com os amigos, que iam brincando com um arma carregada.

"Estás a deixar-me nervoso", diz Devyn a Cassandra, enquanto o outro amigo (não identificado) repara que a arma não tinha o mecanismo de segurança ativado.

Cassandra continua a apontar a arma para o telefone antes de fazer duas perguntas a Devyn. "E tu de onde é que és? Não respondes, p***?", diz a jovem e depois dispara a arma contra o amigo.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram depois o homem inconsciente e coberto de sangue.

Segundo as autoridades, Devyn foi levado pelos serviços de emergência à beira da morte e permanece em estado crítico no Ben Taub Hospital. O homem tem dois filhos menores.

Cassandra foi detida pela polícia. Como tentou retirar os vestígios de pólvora das mãos e esconder a arma, está acusada de manipulação de provas e obstrução à Justiça. Interrogada, a jovem defende que não sabia que a arma estava carregada. A polícia diz que Cassandra ainda poderá ser acusada de outros crimes. O outro amigo que seguia no carro não foi detido nem acusado.