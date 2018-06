Atirador que matou 5 pessoas em jornal americano já tinha ameaçado jornalistas

Jarrod W. Ramos processou o Capital Gazette por este ter noticiado um caso de assédio que o envolvia.

Por J.C.M. | 10:15

Marquardt, editor do jornal, conta à Times que Jarrod vinha ameaçando os jornalistas há anos. E chegou mesmo a dizer aos advogados da empresa "Um dia ele vem cá e dispara contra nós". Infelizmente, tinha razão.

Chama-se Jarrod W. Ramos e tem 38 anos. É este o homem identificado com o autor do tiroteio na redação do jornal Capital Gazette, que fez pelo menos cinco mortos na tarde desta quinta-feira em Annapolis, no estado americano de Maryland.As motivações de Ramos começam agora a tomar forma. Em 2011, o jornal publicou uma notícia em que dava conta de um processo judicial em que Ramos era acusado de assediar uma antiga colega de liceu, com quem tentava restabelecer a relação através da Internet. O jornal ouviu a mulher que classificou a perseguição de que foi alvo por Ramos como "um ano de pesadelo". Recebeu insultos, ameaças e Jarrod chegou a sugerir-lhe que se suicidasse.A partir daí - e apesar de se ter dado como culpado no processo que a mulher lhe moveu - Ramos passou a assediar jornalistas do Gazette. Processou o jornal e exigia ser compensado.Na quinta-feira, entrou no jornal com granadas de fumo e uma espingarda . As autoridades dizem que ele selecionou aos suas vítimas à medida que foi progredindo no edifício. Matou quatro jornalistas e uma funcionária da parte comercial. Entregou-se, depois, à polícia sem oferecer resistência.Thomas