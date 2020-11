Ativista chinesa que divulgou informações sobre Covid-19 em Wuhan condenada a cinco anos de prisão

Uma ativista chinesa de 37 anos foi presa há seis meses por ter relatado e espalhado informações sobre o surto de Covid-19 em Wuhan na China. Agora, foi Zhang foi condenada a cinco anos de prisão por "espalhar informações falsas", segundo a acusação. Zhang Zhan, ex-advogada, foi presa após divulgar informações sobre o surto do novo coronavírus na cidade chinesa onde o vírus se terá propagado inicialmente. Está desde maio no centro de detenção de Xangai.A ativista foi acusada de "causar problemas", uma acusação frequente usada pela China para calar os críticos e ativistas que relatavam os casos nas redes sociais. A acusação diz que Zhang Zhan divulgou informações falsas através de texto, vídeo e outros meios através da Internet e redes sociais como We Chat, Twitter e Youtube. Zhang Zhan também deu entrevistas a vários meios internacionais.Uma Organização de Defensores dos Direitos Humanos na China revelou que os relatório de Zhang continham ainda informações sobre outros repórteres independentes que estariam a ser detidos.A ativista estará em greve de fome desde setembro e um dos seus advogados de defesa já foi retirado do caso, revelou uma reportagem da Radio Free Asia.Zhang tinha já um historial de detenções na China por expressar apoio a ativistas em Hong Kong.