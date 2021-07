Ativista cubana detida em direto durante entrevista para programa de TV

A ativista e 'youtuber' cubana, Dina Stars, foi detida esta terça-feira pela polícia de Cuba durante uma entrevista para um programa de televisão em Espanha, de acordo com o jornal espanhol El País.A 'youtuber', que se mostrou várias vezes como opositora do regime de Miguel Díaz-Canel e já tinha participado em várias entrevistas a expor a situação atual em Cuba, foi surpreendida pela chegada das autoridades à porta da sua habitação."A polícia está aqui fora", disse a jovem à jornalista do canal Cuatro. Dina Stars interrompeu a conversa que acontecia em direto e deslocou-se à porta para falar com a polícia. Os agentes acabaram por entrar dentro de casa e levaram o computador que Dina estava a utilizar para a entrevista. A mulher não conseguiu continuar a falar mas a jornalista pediu-lhe para que continuasse a gravar a conversa com a polícia.Antes de se despedir da apresentadora, Dina Stars referiu que considera o "Governo responsável por tudo" o que lhe possa acontecer. "Tenho de ir, disseram-me para os acompanhar", referiu.Dina Stars foi posteriormente levada pelas autoridades. A localização da jovem é, neste momento, desconhecida.