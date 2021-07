Um ativista dos direitos humanos da população indígena do México foi assassinado a tiro no município de Simojovel, no estado mexicano de Chiapas, no sudeste do país, informaram esta terça-feira as autoridades municipais.

O ativista Simón Pedro Pérez López foi assassinado esta manhã, quando fazia compras com o filho, na avenida principal do município, a escassos metros de um mercado público.

Segundo testemunhas ouvidas pela agência noticiosa Efe, o autor do crime, que seguia num motociclo, disparou contra o ativista.