Ativista Rafael Marques foi proibido de entrar no palácio presidencial

Jornalista foi convidado para uma reunião sobre a "sociedade civil", mas a sua entrada foi barrada pelos seguranças.

12:52

O jornalista e ativista angolano Rafael Marques diz que foi impedido de entrar no palácio presidencial de Angola, apesar de ter recebido um convite do presidente angolano, João Lourenço.



Num texto publicado na página Maka Angola, Rafael Marques que lhe foi "recusada a entrada no palácio, por não constar da lista de convidados".



Rafael Marques diz que esteve inclusivamente no palácio presidencial a conversar com outros convidados, como Luaty Beirão, mas que na altura de ser chamado para ser revistado, o seu nome não constava da lsita de convidados.



"Serve a presente nota para esclarecer a verdadeira razão da minha ausência no encontro do PR João Lourenço com a sociedade civil. A segurança não permitiu a minha entrada, por eu não constar da lista final de convidados. Os serviços de apoio do PR até podem ter uma melhor explicação. Vi à porta altos funcionários da Presidência e da assessoria de imprensa. Eu estive lá, mas não me deixaram entrar", escreve o jornalista.