Ativistas ‘entopem’ correios com pacotes de batatas fritas

Campanha britânica visa convencer o fabricante de snacks a adotar embalagens sustentáveis.

12:37

Uma campanha de ativistas está a encher os correios do Reino Unido com pacotes de batatas fritas vazios. A iniciativa, apoiada pela organização 38Degrees, pretende convencer o fabricante de snacks a adotar embalagens sustentáveis.

Geraint Ashcroft, um avô de 60 anos, iniciou uma petição online contra as embalagens não recicláveis da marca Walkers (a versão britânica das Lay’s vendidas em Portugal).

O movimento acabou por ganhar maior dimensão tornando-se numa campanha com o nome "Packet in, Walkers!" ("Embrulha, Walkers!"), que apela às pessoas que enviem pacotes vazios de batatas fritas para a sede da marca de snacks, tentando sensibiliza-los para a causa. A campanha pretende que o fabricante das Walkers passe a fazer uso de embalagens recicláveis ou feitas de material não plástico.

A página online da iniciativa explica que os apoiantes do movimento deverão fechar o pacote com fita-cola, colocar uma etiqueta com a morada da sede da empresa, tirar uma fotografia com o pacote, coloca-la no site do 38Degrees e despachar o pacote pelo correio.

Segundo a SkyNews, a campanha teve uma adesão tão grande que a Royal Mail, empresa responsável pelos correios britânicos, apelou aos ativistas para que deixem de colocar as embalagens nos marcos do correio que estão cada vez mais cheios.