Ativistas, jornalistas e advogados em várias partes do Mundo estão a ser alvo de vigilância graças a um software espião vendido por uma empresa israelita a governos autoritários.Na Europa, um caso especialmente preocupante é o do regime húngaro do PM Viktor Orbán alvo na semana passada de um processo da UE por causa de uma lei que põe em causa os direitos da comunidade LGBT.