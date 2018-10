Atleta paralímpica ganha medalha e descobre a morte do pai antes de subir ao pódio

Homem teve ataque cardíaco após saber do segundo lugar conseguido no Mundial de ténis de mesa pela filha paraplégica.

17:08

A atleta brasileira Cátia Oliveira, de 27 anos, conquistou a segunda posição no pódio do Mundial Paralímpico de Ténis de Mesa este sábado, 20 de outubro, em Celje, na Eslovénia. A vitória, no entanto, foi acompanhada da notícia da morte do pai, Flávio Alves, de 47 anos, que teve um ataque cardíaco após saber do bom resultado da filha.

Os atletas do Mundial ficaram em silêncio por um minuto antes da cerimónia de entrega das medalhas, em homenagem ao pai da atleta, que subiu ao pódio em sua honra, avança o portal Globo Esporte.

Flávio era um dos principais incentivadores da prática desportiva de Cátia. O homem já se tinha sentido mal na sexta-feira, quando soube que a filha tinha vencido a italiana Giada Rossi na meia-final, e precisou de ser assistido no hospital na cidade de Cerqueira César, em São Paulo.

O Ministério do Desporto do Brasil apresentou uma nota de pesar, onde lamenta a morte do pai da atleta e dá seus sentimentos à família e amigos. A Confederação Brasileira de Ténis de Mêsa também demonstrou sua solidariedade à Cátia.