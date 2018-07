Norte-americano violou uma criança de oito anos, em 2016.

Corey Sligh, ator norte-americano, foi condenado pelo crime de violação de um menor. O crime pelo qual foi julgado ocorreu em 2016 com uma vítima que tinha, na altura, oito anos de idade.



Atualmente com 29 anos, o ator de "The Young and the Restless" cumpre pena por crime de violação de menor contra uma criança sua familiar, mais do que uma vez, segundo a mãe da vítima.



Apesar da condenação, os advogados do ator não se conformam e continuam em defesa do julgado.