Ator da série 'Sex Education' será o primeiro ator negro a realizar o papel principal na série 'Doctor Who'

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ????? #DoctorWho pic.twitter.com/eIidVFAx7u — BBC (@BBC) May 8, 2022

O ator da série 'Sex Education', Ncuti Gatwa, será o primeiro ator negro a realizar o papel principal na série britânica de ficção 'Doctor Who', substituindo a atriz Jodie Whittaker.O jovem escocês de 29 anos é o 14.º a assumir o papel de doutor na série, segundo o anúncio oficial da BBC."Não existem palavras para descrever o que estou a sentir. Este papel significa tanto, para tanto gente, incluindo para mim próprio", disse Ncuti Gatwa, numa declaração publicada no site oficial do 'Doctor Who', sobre o papel.Ncuti Gatwa, nasceu em Ruanda e ficou conhecido depois do sucesso da série da Neflix, 'Sex Education'.A série 'Doctor Who', não será produzida internamente pela BBC, mas pela Bad Wolf Productions, uma empresa criada pelas executivas, Julie Gardner e Jane Tranter.