Espanhol Dani Rovira escapou ileso, assim como o seu treinador.

10:54

O ator espanhol Dani Rovira partilhou imagens impressionantes do momento em que foi atropelado, assim como o seu treinador, quando seguia de bicicleta em França a gravar um documentário.Na altura do acidente, o ator escapou ileso, mas as bicicletas voaram por cima do carro."Estamos aqui porque não era a nossa hora", disse o ator.