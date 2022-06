Ator Tyler Sanders encontrado morto em casa

O ator Tyler Sanders foi encontrado morto na quinta-feira dentro de casa em Los Angels, nos Estados Unidos da América. Tyler Sanders, conhecido por ter participado na série 'Fear the Walking Dead' e '9-11: Lone Star', tinha 18 anos."A causa da morte é desconhecida e está a ser investigada", avança o Page Six. A Polícia norte-americana já está a investigar as circunstâncias da morte.A notícia da morte do jovem foi divulgada, esta sexta-feira, pelo agente do ator: "Tyler era um ator talentoso com um futuro brilhante, vem de uma família maravilhosa e pedimos que respeitem a privacidade deles neste momento difícil".De acordo com o Daily Mail, o ator começou a carreira profissional aos 10 anos, em peças de teatro na escola. Mas, rapidamente, passou a interpretar papéis em grandes projetos.