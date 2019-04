Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz britânica morre aos 16 anos na sequência de um desmaio

Causas da morte prematura de Mya-Lecia Naylor ainda não são conhecidas.

12:03

A atriz, cantora e modelo britânica Mya-Lecia Naylor morreu aos 16 anos na sequência de um desmaio. A notícia foi confirmada esta quinta-feira, mas a causa da morte ainda não divulgada.



Segundo avança a imprensa internacional, a empresa que geria a carreira da atriz confessou que Naylor morreu depois de ter desmaiado, lamentando o sucedido.



"É com profunda tristeza que temos de anunciar que no passado domingo, dia 7 de abril, Mya-Lecia Naylor morreu", pode ler-se na publicação feita. "Era muito talentosa. Sentiremos muito a sua falta. Os nossos pensamentos e amor estão com toda a família e amigos neste momento difícil", explicou.



Nas redes sociais, familiares e amigos têm prestado homenagens. "Amiga maravilhosa. Que descanses em paz, menina linda. Nunca te esqueceremos", lamentou uma fã.



A avó da cantora divulgou uma imagem da neta no Facebook e também recebeu as condolências.