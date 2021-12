Atriz do Gana condenada a três meses de prisão por tirar fotografia nua com o filho

Akuapem Poloo, de 32 anos, publicou uma foto nua junto do filho de 7 anos nas redes sociais em junho de 2020, o que levou as autoridades do Gana a acusá-la de violência doméstica e de publicação de material obsceno, avançou o New York Post.A rapper Cardi B apoiou a atriz e disse que a pena de prisão era "um pouco severa". "Já vi muitos americanos a fazerem sessões de fotos como essa", disse a cantora. "Eu não acho que ela tinha intenção de ser sexual".