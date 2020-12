Protagonizou filmes como Juno (2007), Beyond: Two Souls (2013) ou Freeheld (2015) e recentemente a série The Umbrella Academuy, e agora Ellen Philpotts-Page anunciou que se tornou transgénero, através de uma publicação no Twitter."Olá amigos, quero partilhar convosco que sou trans, os meus pronomes são ele/eles e o meu nome é Elliot", escreve o ator numa carta aberta. "Sinto-me afortunado por estar a escrever isto. Por estar aqui. Ter chegado a este lugar na minha vida".