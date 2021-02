Atriz Evan Rachel Wood denuncia abusos do ex-companheiro e cantor Marilyn Manson

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

A atriz Evan Rachel Wood recorreu esta segunda-feira ao Instagram para denunciar o caso de relação abusiva que manteve com Brian Warner, conhecido no mundo da música como Marilyn Manson.Evan Rachel Wood já tinha revelado por várias vezes que tinha sobrevivido a um relacionamento abusivo mas só agora revelou o nome do companheiro com quem manteve essa relação. A atriz chegou a recorrer ao Twitter para revelar que cortava os pulsos para parar os abusos do "abusador", mas só evitava temporariamente os ataques deste."O nome do meu abusador é Brian Warner, conhecido como Marilyn Manson. Começou a assediar-me quando era adolescente e abusou terrivelmente de mim. Sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão", contou a atriz. "Estou aqui para expor este homem perigos", disse. "Estou do lado das muitas vítimas que não vão mais silenciar", finalizou.Até ao momento o músico Marilyn Manson ainda não comentou as acusações por parte da atriz.