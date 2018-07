Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atriz grega morre a fugir às chamas dos incêndios na Grécia

Morte de Chryssa Spiliotis foi anunciada no Facebook pela sua melhor amiga.

A atriz grega Chryssa Spiliotis foi uma das vítimas mortais dos incêndios que assolaram a região de Mati, na Grécia, há seis dias. A notícia foi dada através da página de Facebook da sua amiga e também atriz Aneta Papathanasiou.



"Queridos amigos, hoje perdi a minha melhor amiga Chryssa Spiliotis cujo corpo já foi identificado e que agora está oficialmente morta", escreveu a amiga numa publicação nas redes sociais.



A atriz estava entre as pessoas que correram para tentar salvar as suas vidas quando as chamas cercaram Mati.



Recorde-se que, nos incêndios na Grécia, já morreram 91 pessoas e 25 estão desaparecidas.